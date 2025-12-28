Mr Mercedes: Το πραγματικό περιστατικό που ενέπνευσε τον Στίβεν Κινγκ

Το θρίλερ που τρένταρε στο Netflix και η ιστορία που έδωσε έμπνευση στον Στίβεν Κινγκ για να δημιουργήσει τον Mr Mercedes.

Η σειρά του 2017 «Mr Mercedes» με πρωταγωνιστές τους Μπρένταν Γκλίσον και Χάρι Τρεντγουέι που έκανε το ντεμπούτο της στο Netflix τον περασμένο Νοέμβριο τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον όσων λατρεύουν τα θρίλερ.

Η υπόθεσή της αφορά έναν συνταξιούχο ντεντέκτιβ, τον οποίο στοιχειώνει ένα φρικιαστικό έγκλημα που δεν μπόρεσε να εξιχνιάσει. Ένας αδίστακτός δολοφόνος ρίχνει το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος ανέργων που περιμένουν να κάνουν αιτήσεις για δουλειά. Αυτή είναι η αρχή του, αλλά όχι και το τέλος...

