Το μικρό σπίτι στο λιβάδι: Πώς είναι σήμερα η Λόρα και η Μαίρη: Το reunion και η δύσκολη σχέση τους

Ένα αναπάντεχο reunion με τη «μεγάλη της αδελφή» από την οικογενειακή σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» έκανε η Μελίσα Γκίλμπερτ. Η Μελίσα Γκίλμπερτ επανενώθηκε με τη «μεγάλη αδελφή» της από το «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», τη Μελίσα Σου Άντερσον, και δήλωσε ότι αφήνουν πλέον «το παρελθόν» πίσω τους.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η Γκίλμπερτ μοιράστηκε στο Instagram μια ομαδική φωτογραφία που τραβήχτηκε στα παρασκήνια της off-Broadway παράστασής της Pen Pals. Στην εικόνα εμφανίζονται η Γκίλμπερτ και η Μελίσα Σου Άντερσον μαζί με τη νυν συμπρωταγωνίστριά της, Βίαν Κοξ, καθώς και τη θρυλική ηθοποιό του θεάτρου Μπέτι Μπάκλεϊ.

