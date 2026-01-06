Stranger Things: Γιατί ο κόσμος πιστεύει πως αύριο θα κυκλοφορήσει 9ο επεισόδιο;

Μία θεωρία για το Stranger Things έχει κατακλύσει το ίντερνετ, υποστηρίζοντας πως το φινάλε που είδαμε δεν ήταν αληθινό.

Έχω τροφοδοτήσει πολύ σωστά τον λογαριασμό μου στο TikTok για να μου εμφανίζει βίντεο που σχετίζονται με το Stranger Things, με το που εισέρχομαι σε αυτόν. Έξι μέρες αργότερα, και τα σχόλια συνεχίζονται (σαφέστατα ορισμένοι το κάνουν για να πάρουν λίγο από το hype), ενώ η απογοήτευση των πολλών μου υπενθυμίζει πως κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος.

Γιατί αυτό που δημιούργησαν οι αδερφοί Ντάφερ ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Το φινάλε δεν θα μπορούσε να αρέσει σε όλους, γεγονός, αλλά όταν μπαίνουν στη μέση οι θεωρίες, η προώθηση και η κινηματογραφική εμπειρία, τότε αυτομάτως δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες - και σε αυτή την περίπτωση αποτέλεσαν πρόβλημα.

Το θέμα εδώ δεν είναι όμως ένας ακόμη σχολιασμός του τέλους, αλλά η νέα θεωρία που κατέκλυσε το TikTok και το ίντερνετ γενικότερα, τις τελευταίες ώρες. Αναφέρομαι στο λεγόμενο «Conformity Gate», το οποίο υποστηρίζει πως το τέλος που είδαμε όλοι δεν ήταν το αληθινό και πως ένα ακόμη επεισόδιο θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιανουαρίου στο Netflix.

Χωρίς καμία βάση για κάτι τέτοιο, πολλοί πίστεψαν αυτή τη θεωρία, με τη δικαιολογία πως η τελευταία σεζόν απαρτίζεται από οκτώ και όχι εννιά επεισόδια. Μόνο που και η πρώτη και τρίτη έχουν από οκτώ. Έπαιξε βέβαια ρόλο το ότι δεν τους άρεσε το φινάλε, οπότε ελπίζουν σε κάτι που να ικανοποιεί τα θέλω τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr