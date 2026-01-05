Γιώργος Παπαδάκης: Η γκεστ εμφάνιση στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» μέσα από το πλατό του Καλημέρα Ελλάδα

Η γκεστ εμφάνιση-έκπληξη που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδάκης στο Κωνσταντίνου και Ελένης μέσα από το πλατό του Καλημέρα Ελλάδα και δεν θα ξεχάσουμε.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε ξαφνικά χθες Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη όχι μόνο στους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του, αλλά και στους τηλεθεατές στων οποίων τα σπίτια έμπαινε καθημερινά από το 1992 μέχρι και το καλοκαίρι του 2025 μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Βέβαια, εκτός από την πολύ πρωινή ζώνη, την οποία διαμόρφωσε και στην οποία πρωταγωνίστησε για 34 συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε κάνει κάποια περάσματα και από την prime time ζώνη και στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στην cameo εμφάνισή του στο «Κωσταντίνου και Ελένης» και όχι στις εκπομπές που είχε κατά καιρούς παρουσιάσει.

