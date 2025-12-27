Δυτική Όχθη: Άνοιξε ξανά το ξενοδοχείο Walled Off Hotel του Banksy στη Βηθλεέμ μετά από δύο χρόνια

Το Walled Off Hotel έκλεισε τις πόρτες του μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Το ξενοδοχείο Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ – σχεδιασμένο από τον ανώνυμο καλλιτέχνη Banksy και διαβόητο για την «χειρότερη θέα στον κόσμο» – άνοιξε ξανά τις πόρτες του στους επισκέπτες μετά από δύο χρόνια κλεισίματος.

Το Walled Off Hotel, το οποίο είναι χτισμένο κοντά στο ισραηλινό διαχωριστικό φράγμα και 500 μέτρα από το σημείο ελέγχου της Ιερουσαλήμ, έκλεισε τις πόρτες του μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017 και δημιουργήθηκε ως μέρος διαμονής αλλά και ως ένα τολμηρό έργο τέχνης, με στόχο να επιστήσει την προσοχή του κόσμου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

