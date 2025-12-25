Πόσο χρονών ήταν η Μαρία όταν γέννησε τον Ιησού; Η επιστημονική απάντηση

Η ακριβής ηλικία της Παναγίας στη γέννηση του Χριστού παραμένει άγνωστη, αλλά οι πηγές δείχνουν πιθανή εφηβική μητρότητα.

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, σίγουρα συζητάμε τη Γέννηση του Χριστού, το γεγονός που άλλαξε την ιστορία του κόσμου και που τα πάντα καθορίζονται χρονολογικά πριν και μετά από αυτό το γεγονός.

Στο κέντρο αυτής της στιγμής βρίσκεται η Παναγία, η νεαρή μητέρα που έφερε στον κόσμο τον Ιησού. Πολλοί αναρωτιούνται: πόσο χρονών ήταν άραγε η Μαρία όταν γέννησε τον Χριστό;

Αν και οι πηγές δεν μας δίνουν μια σαφή απάντηση, η μελέτη των ιστορικών και θρησκευτικών δεδομένων μπορεί να μας οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

