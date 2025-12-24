«Σάπια αυτά τα αεροπλάνα»: Τι καταγγέλλει φίλη της Ελληνίδας αεροσυνοδού για το Falcon 50

Φίλοι και συνάδελφοι μιλούν για τη ζωή, τον χαρακτήρα και τις δύσκολες στιγμές της 42χρονης αεροσυνοδού που έχασε την ζωή της στο μοιραίο Falcon.

H είδηση του θανάτου της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά, που επέβαινε στο μοιραίο Falcon το οποίο συνετρίβη νότια της Άγκυρας, έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Δύο μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, η ίδια έμελλε να φύγει τόσο άδικα, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το τραγικό τέλος.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, δύο από τους στενότερους φίλους της μίλησαν για τη ζωή, το πάθος και τον χαρακτήρα της.

