Βίντεο του Reader από την πλημμυρισμένη Λαυρίου: Οριακά με «κανό» η κυκλοφορία

Η βροχή κάποιων ωρών στην Αττική ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα. Το Reader παρουσιάζει την κατάσταση στη λεωφόρο Λαυρίου, που μέρος της έχει πλημμυρίσει.

Δεν άργησαν να φανούν τα προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση στην Αττική το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12).

Συγκεκριμένα η λεωφόρος Λαυρίου είναι πλημμυρισμένη και όπως φαίνεται στο βίντεο του Reader, στο ρεύμα προς Κορωπί οι οδηγοί πρέπει να πηγαίνουν με χαμηλή ταχύτητα καθώς υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού.

Δείτε το βίντεο στο reader.gr