Στο Παρά Πέντε - 20 Χρόνια Μετά: Το reunion που απέδειξε πως κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ

Η οθόνη του MEGA γέμισε με γνώριμες παρουσίες, ξυπνώντας τις ομορφότερες αναμνήσεις. Η παρέα του Παρά Πέντε ενώθηκε 20 χρόνια μετά και ό,τι είδαμε θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις καρδιές μας.

Η χθεσινή Τρίτη δεν ήταν σαν όλες τις άλλες: Η αγαπημένη παρέα του Παρά Πέντε είχε reunion και ήμασταν όλοι εκεί. 20 χρόνια μετά, η σειρά που άλλαξε τον χάρτη της ελληνικής μυθοπλασίας και αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα και πιο επιτυχημένα σίριαλ που έγιναν ποτέ σε αυτή τη χώρα, επέστρεψε στη μικρή οθόνη και μας θύμισε τον λόγο που είχε και έχει παντοτινή θέση στην καρδιά μας. Μέσα από μια επετειακή εκπομπή που διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες «ζωντάνεψαν» μερικές από τις ομορφότερες (και σίγουρα πιο ανέμελες) αναμνήσεις μας.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη υποδέχτηκαν κοινό και τηλεθεατές με ένα μεγάλο χαμόγελο, καλωσορίζοντάς τους σε αυτή τη γιορτή, που είχε πολλή χαρά, συγκίνηση, νοσταλγία, αγάπη για τους χαρακτήρες και φυσικά θλίψη για όλους εκείνους που «έφυγαν» από τη ζωή μέσα σε αυτή την εικοσαετία. Όλοι μαζί θυμήθηκαν στιγμές από τα γυρίσματα, αφηγήθηκαν ιστορίες και περιέγραψαν περιστατικά, που σίγουρα θα θέλαμε να είμαστε από μια πλευρά να τα παρακολουθούμε live.

