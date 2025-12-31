Eπική Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Όταν η Κορομηλά πνιγόταν στα μπαλόνια και ο Σχοινάς έκανε πρόταση γάμου στη Γαρμπή

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, λίγο πριν μπει το 1997, στο Μπράβο ο Σχοινάς κάνει πρόταση γάμου στη Γαρμπή ενώ η Κορομηλά παλεύει να «απεγκλωβιστεί» από τα μπαλόνια.

Απόψε Τετάρτη (31/12), Παραμονή Πρωτοχρονιάς και στις 21.00 στο Mega θα δούμε και πάλι το reunion του «Παρά Πέντε» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ μετά την αλλαγή του χρόνου θα προβληθεί ξανά η φετινή sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και φτάσουμε στο - μάλλον πλέον μακρινό - 1996, σαν σήμερα, στο Mega βλέπαμε live το σόου «Μπράβο» με τη Ρούλα Κορομηλά και με τον Διονύση Σχοινά να κάνει on air πρόταση γάμου στην Καίτη Γαρμπή, την πρώτη που είδαμε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση.

