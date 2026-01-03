Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η Ελληνοϊταλίδα πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Η μεγάλη Χίμαιρα» που προβάλλεται στην ΕΡΤ έχει μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ιταλό.

Αν και μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο η όμορφη μελαχρινή Φωτεινή Πελούζο (Foteini Peluso) δεν είχε πάρει επαγγελματικές αποφάσεις, στα 26 της χρόνια έχει ήδη στο ενεργητικό της σημαντικές συμμετοχές σε παραγωγές που κάνουν το άστρο της να αρχίζει να λάμπει φωτεινά.

Ο λόγος για την πρωταγωνίστρια της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» που έχει ήδη ξεκινήσει να προβάλλεται στο Ertflix και κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 22:00.

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και η Φωτεινή Πελούζο ενσαρκώνει τον ρόλο της Μαρίνας.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr