Αδιανόητο: Πλημμύρισε το Σύνταγμα μπροστά από την Βουλή (vid)

Απίστευτες εικόνες στο κέντρο της Αθήνας με τους δρόμους να πλημμυρίζουν από την έντονη βροχόπτωση.

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (24/12). Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπεσαν στην Αθήνα, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο Σύνταγμα, με την στάθμη του νερού να ανεβαίνει στο ύψος του πεζοδρομίου μπροστά από τη Βουλή, όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, υπήρχε νωρίτερα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, με την κυκλοφορία πλέον να έχει αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού για σήμερα Τετάρτη, Παραμονή Χριστουγέννων (24.12.25), προβλέπονται στα δυτικά, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου βροχές και καταιγίδες.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

