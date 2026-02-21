Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες

Τα αποθέματα νερού του Μόρνου σχεδόν διπλασιάστηκαν από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας, είχαν ωστόσο και ένα θετικό πρόσημο, την αναπλήρωση των εξαιρετικά χαμηλών αποθεμάτων νερού των ταμιευτήρων της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, οι τέσσερις ταμιευτήρες της πρωτεύουσας έφτασαν την Παρασκευή (20/02) τα 683.557.000 κυβικά μέτρα νερού, από 399.736.000 την πρώτη ημέρα του 2026, ξεπερνώντας πλέον τα επίπεδα του 2025.

