Το Gazzetta άκουσε τον τελευταίο δίσκο του Σωκράτη Μάλαμα, τα «Εφήμερα». Ας «φύγει» μελωδικά το 2025…

Τα «Εφήμερα», τα ανήμερα, τα ήμερα, τα πρόσκαιρα, τα επίκαιρα, τα παντοτινά, τα αληθινά, τα αδύναμα, τα δυνατά, τα απτά, τα άυλα, τα ψεύτικα, τα μεγάλα, τα ρομαντικά, τα αφηγηματικά, τα συναισθηματικά, τα γλυκά παιδικά, τα «σκληρά» ενήλικα, τα μελλοντικά, τα παρελθοντικά, τα σημερινά, τα χθεσινά, τα παλιά, τα νέα, τα καλά, τα κακά, τα φιλικά, τα εχθρικά, τα κλασικά, τα νεωτερικά (;), τα σταθερά, τα ευμετάβλητα, τα συνετά, τα τρελά, τα αυθόρμητα, τα στοχαστικά, τα ασυλλόγιστα, τα πνευματικά, τα ψιθυριστά, τα καθημερινά ιερά, τα ανίερα, τα ψυχαγωγικά, τα διασκεδαστικά, τα ανάλαφρα, τα βαριά, τα λαϊκά, τα έντεχνα, τα «άτεχνα», τα αδερφικά, τα συλλογικά, τα ατομικά, τα εξωτερικά, τα εσωτερικά, τα σαρκικά, τα ψυχικά, τα άδεια, τα γεμάτα, τα εμπνευσμένα, τα άμεσα, τα απλά, τα δύσκολα, τα εύκολα, τα πειθαρχημένα, τα απείθαρχα, τα παραδοσιακά, τα χάρτινα, τα τσακισμένα, τα ατσάκιστα, τα μελωδικά, τα απαλά, τα σκληρά, τα σταθερά, τα διαπροσωπικά, τα επαναληπτικά, τα αλλαγμένα, τα γνώριμα, τα άγνωστα, τα ραδιοφωνικά, τα εκτελεστικά, τα μυσταγωγικά, τα ανοιξιάτικα, τα φθινοπωρινά, τα χειμωνιάτικα, τα θερινά, τα ξεχωριστά, τα δικά μας, τα ελεύθερα, τα ωραία, τα ουσιαστικά, τα έγκυρα και τα στραβά. Και τα μουσικά, τα δισκογραφικά, τα «Εφήμερα» του Σωκράτη Μάλαμα.

Στο τέλος του 2025, στο «καλημέρα» του 2026



Και επειδή η αρχή έγινε με τις λέξεις που «πετάνε» και στο χώμα δεν πατάνε, κάπως έτσι θα συνεχιστεί, ολοκληρωθεί, αυτό το κομμάτι. Ο Σωκράτης Μάλαμας, παιδί, άνθρωπος, μάλαμα, ωραίος τύπος, φευγάτος, γάτος, σοφός, τυχερός και δημιουργικός, μας δίνει νέο δίσκο με εννιά κομμάτια τόσο δικά του, γνωστά του και γνωστά μας, αναγνωρίσιμα, ανακουφιστικά, κάπως λυτρωτικά, ευδιάθετα, απαλά, κατάλληλα γιατρικά. Το νέο LP ανήκει στο τέλος του 2025 και στο «καλημέρα» του 2026. Αρχίζει ο Μάλαμας ή είναι στο φινάλε; Τα τραγούδια (του) απαντάνε και όπου θέλουνε τον πάνε. Λάθος. Ο ίδιος πάει όπου θέλει, ό,τι θέλει λέει, όπως το θέλει και όποτε το θέλει. Το όνομά του, το καλλιτεχνικό, το έφτιαξε με κόπο, χρόνο, ιδρώτα, συνεργασίες, βοήθειες, γλέντια, συναυλίες, περιοδείες. Ο Μάλαμας τα έχει πει όλα και πάντα θα έχει κάτι να πει ακόμα. Και όμως γίνεται, αφήνεται, επεκτείνεται, μας βρίσκει και μας συστήνεται ξανά και ξανά. Ο Μάλαμας είναι πλέον ο παλιός που παραμένει αλλιώς και όλο και κάτι παίρνει από τον νέο, τον ωραίο. Το νέο άλμπουμ έχει τη φωνή-ταυτότητά του και τον ήχο, στίχο, που ισορροπεί σε τεντωμένο σύρμα, σε ανήσυχη ρίμα και στους κρίματος το κλίμα. Ακούς τα «Εφήμερα» και ο Μάλαμας είναι στη σκηνή με την κιθάρα του, με τα χρόνια του, με τα μελλοντικά αηδόνια του.

«Εφήμερα», δηλαδή δώρο που κρατάς



Τα «Εφήμερα» είναι εννιά ωραία τραγουδάκια που με τα δυο του τα χεράκια μας παίζει και μας δίνει ο Σωκράτης Μάλαμας. Η χαρακτηριστική του φωνή αφηγείται, τραγουδά και γλυκά τη μονοτονία, ησυχία, σπάει, τραντάζει, της δίνει φτερά. Και τι ακούμε, θα ακούσουμε και ίσως ακούσουμε ξανά; Ο ίδιος αναφέρει ότι «τα “Εφήμερα” είναι μικρές ιστορίες σχέσεων. Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα… μια πεταλούδα στο σύρμα». Το άλμπουμ «χρωματίζεται» από την ευδιάκριτη έκφραση του ερμηνευτή, την εμπειρία του, τα ήσυχα ξεσπάσματά του και τους σταθερούς, αληθινούς, στίχους.

Τα «Εφήμερα», όμως, είχαν συνεργασία, καλή συνοδοιπορία. Μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα, οι γιοί του Πέτρος, Γιάννης και οι Τζώρτζια Κεφαλά, Δημήτρης Μπάκουλης. Αυτή η παρέα δίνει ζωντάνια, ποικιλία στο ηχόχρωμα και μια σπιρτάδα που κάνει το μελαγχολικό ύφος δραστήριο και ζωηρό. Η προσεγμένη παραγωγή ακουμπά στους στίχους των Φωτεινή Λαμπρίδη, Οδυσσέα Ιωάννου, Κλέλιας Ρένεση, Γιώργου Αθανασόπουλου, Κωνσταντίνυο Β’, Σωκράτη Ανδρέα Παναγιωτάτου. Τα «Εφήμερα» ανήκουν στους απλούς ανθρώπους που δεν είναι ποτέ απλοί. Ακούστε τα, λοιπόν, ως ένα δώρο του Σωκράτη Μάλαμα.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

Νέο άλμπουμ

«Εφήμερα»

1. Το Παράσημο

Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας

2. Ένα παιδί

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας & Δημήτρης Μπάκουλης

3. Όταν λείπεις

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας

4. Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα

Στίχοι: Γιώργος Αθανασόπουλος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Πέτρος Μάλαμας

5. Άστρο

Στίχοι & Μουσική: Κωνσταντίνος Β’ | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης

6. Γύρνα Πίσω

Στίχοι & Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Τζώρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας

7. Εκατό μέρες βρέχει

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας, Τζώρτζια Κεφαλά | Φωνητικά: Γιάννης Μάλαμας

8. Ήσουν η βασίλισσά μου

Στίχοι: Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας

Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας |Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης

9. Είναι παντού

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης.

Ενορχήστρωση: Γιάννης Δίσκος σε συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα και των μουσικών που συμμετείχαν.

Παραγωγή: Σωκράτης Μάλαμας

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιάννης Παξεβάνης

Εκτέλεση Παραγωγής και Management: Artys // Novel Vox

Ηχογράφηση: Γιάννης Παξεβάνης // Subway Recording Studios

Μίξη & Mastering: Γιάννης Παξεβάνης

Artwork: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Επικοινωνία: Zuma Communications

*Τα «Εφήμερα» σε Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube

