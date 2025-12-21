Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Δεκάδες άτομα βρέθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, όπου οι διοργανωτές είχαν στήσει φωτορυθμικά και ολόκληρο πόστο για τον DJ που έπαιζε όλο το βράδυ μουσική

Το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στήθηκε rave party μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή στο Γαλάτσι. Οι διοργανωτές τοποθέτησαν προβολείς επάνω στα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ η κονσόλα των DJ στήθηκε ακριβώς κάτω από αυτά, συνοδευόμενη από μεγάλα ηχητικά συστήματα.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε ευρέως, η δράση εξελίχθηκε κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, επί της οδού Ωρωπού. Προβολείς με φωτιστικά εφέ τοποθετήθηκαν έξω από την είσοδο του ναού.

