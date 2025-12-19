Χαλκίδα: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας από τους αγρότες

Εκ νέου έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρας οι αγρότες στην Χαλκίδα. Μετά το κλείσιμο άρχισε να παρατηρείται έντονο πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Για ακόμη ένα βράδυ οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν κλειστά έως τις 10 το βράδυ.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Εύβοια κλιμακώνονται, με τους αγρότες να προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας, διακόπτοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη. Στόχος της κινητοποίησης είναι η άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

