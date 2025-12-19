Νίκος Γιαννόπουλος: «Μετά από όσα είπε ο Νίκος Παππάς υπάρχει πλήρης παραδοχή, θα καταθέσω μήνυση»

Τι αναφέρει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για το περιστατικό με τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο. Προανήγγειλε μήνυση και στην Ελλάδα.

Μήνυση και στην Ελλάδα αναμένεται να καταθέσει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Όπως σχολίασε ο κ. Γιαννόπουλος, σύμφωνα με την εκπομπή «Το' χουμε» του ΣΚΑΪ, «μετά από αυτά που είπε ο Νίκος Παππάς, δεν χρειάζεται να πω τίποτα εγώ. Υπάρχει πλήρης παραδοχή. Βέβαια θα προχωρήσω σε μήνυση και θα τρέξει και η διαδικασία άρσης ασυλίας του. Το έχω ήδη μηνύσει και στη Γαλλία».

