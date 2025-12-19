Μεγάλη καταιγίδα «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα: Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Ο καιρός παραμένει ασταθής σε όλα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ισχυρές καταιγίδες να έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα

Σφοδρές βροχές έπληξαν το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19/12), προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα κατά μήκος των πόλεων. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια», ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα γέμισαν νερά, ενώ, δόθηκε εντολή για τηλεργασία σε πολλά μέρη της χώρας.

Η πρωτεύουσα βίωσε ισχυρή καταιγίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από τον «κατακλυσμό» της Πέμπτης, στο Ντουμπάι.

Η βροχόπτωση δεν ήταν της ίδιας κλίμακας με την καταιγίδα του Απριλίου 2024 που προκάλεσε χάος, αλλά τα προβλήματα δεν άργησαν να εμφανιστούν.

Το υπουργείο Ανθρώπινων Πόρων ανέφερε ότι η οδηγία για τηλεργασία ισχύει για το προσωπικό του οποίου οι ρόλοι το επιτρέπουν. Ακολούθησε απόφαση στο Ντουμπάι που υποχρεώνει όλο το προσωπικό της κυβέρνησης να εργάζεται εξ αποστάσεως, προκειμένου οι άνθρωποι να προστατευτούν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

