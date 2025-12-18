Βραβεία Όσκαρ: Από την τηλεόραση στο YouTube

Η Ακαδημία ανακοίνωσε τη λήξη της πολυετούς συνεργασίας με το ABC και τη μετάβαση στο YouTube.

Δωρεάν και παγκοσμίως προσβάσιμα θα είναι η μετάδοση των Βραβείων Όσκαρ από το 2029, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η πολυετής συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ολοκληρώνεται έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το YouTube εξασφάλισε τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης των Όσκαρ για την περίοδο 2029-2033, η οποία θα ξεκινήσει με την 101η τελετή απονομής. Η 100ή τελετή το 2028 θα είναι και η τελευταία που θα προβληθεί από το ABC.

