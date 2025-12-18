Στις 26 Δεκεμβρίου τα αποκαλυπτήρια του Xiaomi 17 Ultra

Το Xiaomi 17 Ultra αποκαλύπτεται πλήρως στις 26 του μήνα

Η Xiaomi επιβεβαίωσε επίσημα την παρουσίαση του Xiaomi 17 Ultra την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα, στις 26 Δεκεμβρίου, όπου και θα μάθουμε περισσότερα για τη συνεργασία με τη Leica για βελτιωμένη telephoto κάμερα και ποιότητα νυχτερινών λήψεων.

Το smartphone, που πέρασε ήδη πιστοποίηση FCC (μοντέλο 2512BPNDAG), ετοιμάζεται για παγκόσμια κυκλοφορία με Android 16 και HyperOS 3, υποστήριξη 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth LE και ασύρματη φόρτιση.

Φημολογείται πως θα φέρει Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, κύρια κάμερα με αισθητήρα 1 ίντσας (πιθανότατα τον 50MP OVX10500U), 200MP telephoto macro (Samsung ISOCELL S5KHPE), 50MP ultrawide και selfie 50MP, με νέο Leica lens coating για πιο καθαρές λήψεις και με λιγότερες αντανακλάσεις.

Η σειρά Xiaomi 17 ξεκίνησε με τα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max τον Σεπτέμβριο, ενώ το Ultra έρχεται νωρίτερα από το 15 Ultra (Φεβρουάριος), με πιθανή τριπλή κάμερα (αντί τετραπλής), βελτιωμένο zoom και δυναμικό εύρος.

Αναμένουμε μεγάλη μπαταρία, flat οθόνη LTPO AMOLED, σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και δορυφορική επικοινωνία, διατηρώντας την παράδοση των camera flagships της Xiaomi.