Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμηση

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μήνυση που είχε καταθέσει δημοσιογράφος για συκοφαντική δυσφήμηση.

Με 225 ψήφους «υπέρ», έναντι 5 «κατά» και 17 «παρών» η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που της έχει καταθέσει η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμηση.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με όσα έγιναν γνωστά από την συζήτηση της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Ολομέλεια από την ίδια, η δημοσιογράφος, που είναι διαπιστευμένη ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, της κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο δηλώσεών της στο περιστύλιο, την χαρακτήρισε «απατεώνισσα».

