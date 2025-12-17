Το δεξί χέρι του Πούτιν αποκαλύπτει τις πόλεις που θα καταστρέψει η Ρωσία υπό τον φόβο ενός πολέμου

Προπαγανδιστής του Πούτιν αποκάλυψε τις ευρωπαϊκές πόλεις που η Ρωσία θα «καταστρέψει», καθώς αυξάνονται οι φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ένας προπαγανδιστής του Βλαντίμιρ Πούτιν απαρίθμησε τις πόλεις που η Ρωσία σκοπεύει να ισοπεδώσει, καθώς οι φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ήπειρο. Μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας από τότε που η Ρωσία εισέβαλε για πρώτη φορά στην Ουκρανία το 2022, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να φαίνεται ότι βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Παρά τις μακρές τηλεφωνικές συνομιλίες και τις συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες (όπως ο Ντόναλντ Τραμπ), υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που θα μπορούσαν να πείσουν τον Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Αν και έχει θέσει τους όρους του για ειρήνη, μοιάζει απίθανο σε αυτό το στάδιο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμφωνήσει να παραχωρήσει στη Ρωσία τις ουκρανικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις που βρίσκονται στο στόχαστρο

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 υπήρξαν αρκετά περιστατικά που υποδήλωναν ότι ο Πούτιν σχεδιάζει να επεκτείνει τον πόλεμο, καθώς ρωσικά drones εντοπίστηκαν στην Πολωνία, ενώ αεροσκάφη φέρεται να παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, με αμφότερα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να καταδικάζουν τις ενέργειες του 73χρονου ηγέτη της Ρωσίας.

Τους τελευταίους μήνες, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, συχνά αναπαράγει την προπαγάνδα του Πούτιν στην εκπομπή του, ενώ ταυτόχρονα εξαπολύει βίαιες προειδοποιήσεις προς την υπόλοιπη Ευρώπη για το τι είναι ικανή να κάνει η Ρωσία. Στην πιο πρόσφατη εκπομπή του, ο Σολοβιόφ εξαπέλυσε μια ανατριχιαστική απειλή προς την Ευρώπη, απαριθμώντας τις πρωτεύουσες που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν από το Κρεμλίνο, εάν ξεσπούσε πράγματι ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Για άλλη μια φορά θα πρέπει να καταστρέψουμε το Βερολίνο και να εισέλθουμε σε αυτή την καταραμένη πόλη. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να μπούμε στο Παρίσι. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να “απελευθερώσουμε” τη Βιέννη. Ίσως τότε οι Αυστριακοί να το ξανασκεφτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέλουμε. Όμως μία από τις αρχές που έχει διατυπώσει ο ανώτατος αρχηγός μας είναι ότι, όταν αναγκαζόμαστε να δράσουμε, τότε δρούμε. Πρώτα, φυσικά, η αρχή του “να μην προκληθεί βλάβη”, αλλά μετά… παρακαλώ, μη μας κατηγορείτε», πρόσθεσε.

Το πυρηνικό «χτύπημα» στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Σολοβιόφ υποστήριξε επίσης, ότι ένα πυρηνικό πλήγμα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «αναπόφευκτο», ενώ ένας ακόμα προπαγανδιστής του Πούτιν, ο Αντρέι Σιντόροφ, ισχυρίστηκε ότι ο Βρετανός αλεξιπτωτιστής που πέθανε πρόσφατα στην Ουκρανία αποτελεί απόδειξη ότι η Ρωσία και η Βρετανία είναι πλέον εχθροί.

Ο Σιντόροφ είπε στον Σολοβιόφ: «Λοιπόν, θα μπορούσαμε κάλλιστα να εξαπολύσουμε ένα πυρηνικό πλήγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί casus belli, όπως και η λεηλασία των κυρίαρχων περιουσιακών μας στοιχείων. Αυτό είναι επίσημο: πρόκειται για μέλος των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων που πέθανε στο έδαφος της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση μαζί μας. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει εκεί βρετανικό στρατιωτικό απόσπασμα, το οποίο πολεμά εναντίον του ρωσικού στρατού».

