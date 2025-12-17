Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

Πίστη, επιστήμη και μεταφυσική.

Όταν μιλάμε για τα υψηλότερα IQ στον κόσμο, το μυαλό πάει συνήθως σε μορφές όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Ισαάκ Νεύτων ή ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Στην πραγματικότητα όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα.

Η σύγχρονη μέτρηση της νοημοσύνης ξεκίνησε μόλις το 1905, όταν ο Γάλλος ψυχολόγος Alfred Binet και ο ψυχίατρος Théodore Simon παρουσίασαν το πρώτο τεστ IQ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εκτιμήσεις για ιστορικά πρόσωπα πριν από εκείνη την εποχή είναι καθαρά μεταγενέστερες και υποθετικές.

Παρ’ όλα αυτά, προσωπικότητες όπως ο Σαίξπηρ, ο Γκαίτε, ο Βολταίρος ή ο Τόμας Γούλσεϊ έχουν κατά καιρούς «χρεωθεί» με εντυπωσιακά σκορ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr