Μπορεί η βιταμίνη Α να βελτιώσει την όρασή σου;

Τι ρόλο παίζει πραγματικά η βιταμίνη Α στην υγεία των ματιών, πότε μπορεί να βοηθήσει την όραση και ποιοι χρειάζονται προσοχή.

Μπορεί να έχετε ακούσει τον ισχυρισμό ότι εάν καταναλώνετε καρότα θα βελτιώσετε την όρασή σας.

Αυτή η ιδέα προέρχεται από το γεγονός ότι τα καρότα είναι πλούσια σε βήτα-καροτίνη, μια θρεπτική ουσία που το σώμα μετατρέπει σε βιταμίνη Α.

Για να κατανοήσετε εάν η βιταμίνη Α επηρεάζει πραγματικά την όραση, συνεχίστε την ανάγνωση.

