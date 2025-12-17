«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα

Εξομολόγηση δότη ο οποίος το 2018 έβγαλε... γενναίο χαρτζιλίκι με αντάλλαγμα το σπέρμα του για αναπαραγωγικούς σκοπούς.

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;». Με αυτή την ατάκα το 2018 ένας φοιτητής ιδιωτικής σχολής πλησίασε συμφοιτητή του για να τον βάλει στο «κόλπο». O Κ. (το γράμμα αποτελεί ψευδώνυμο καθώς τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση του Newsbomb) ήταν μόλις 23 ετών. Το αντίτιμο; 700 με 800 ευρώ για μόλις 15 λεπτά εργασίας. Ποιας εργασίας;

Η Ελλάδα το 2018 βρίσκεται στα όρια της εξόδου της οικονομικής κρίσης. Χρήματα στην αγορά δεν υπήρχαν. Και εδώ μπαίνει στην ιστορία η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ένας κλάδος που μοιράζει ελπίδα σε χιλιάδες ζευγάρια (ή και εκατομμύρια) για την απόκτηση ενός παιδιού. Ενός παιδιού από βιολογικό πατέρα που δεν θέλουν να γνωρίσουν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και ο άνθρωπος που έδωσε το σπέρμα του έναντι αδράς αμοιβής.

Κάπως έτσι, το 2025 πλέον, η Ευρώπη ζει τον απόλυτο εφιάλτη με τον Δανό δότη που «μοίρασε» άθελα του το γονίδιο του καρκίνου που διέθετε στους 200 απογόνους που απέκτησε.

