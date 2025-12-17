Η Αγγελική Ηλιάδη για την παρενόχληση που δέχθηκε: «Με πήγε σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και ήταν επιθετικός»

Σε μια σπάνια εξομολόγηση προχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη, για την σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχθεί από παραγωγό της.

Μια εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση πιου δέχθηκε κατά την εργασία της, έκανε σήμερα (17/12) η Αγγελική Ηλιάδη.

Μιλώντας στο «Buongiorno» στο Mega, δήλωσε: «Με φλερτάρουν στα social media. Και; Δεν απαντάω στα μηνύματα στα social. Το έκανα κάποτε και έτσι έκανα τον μικρό μου γιο το Βασίλη.

