Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

Τι ισχύει για το πάρκινγκ σε πιλοτές πολυκατοικίας και ποιοι έχουν δικαίωμα.

Το ζήτημα του πάρκινγκ εξελίσσεται σε έναν από τους χειρότερους καθημερινούς «πονοκεφάλους» για κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας (κυρίως του κέντρου) και των άλλων μεγάλων πόλεων, αποκαλύπτοντας τις χρόνιες αδυναμίες του αστικού σχεδιασμού.

Στενοί δρόμοι, ελάχιστες νόμιμες θέσεις στάθμευσης και η συνεχής αύξηση των οχημάτων δημιουργούν ένα ασφυκτικό σκηνικό, όπου η αναζήτηση μίας θέσης μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο από τη διαδρομή.

Κάπου εδώ έρχονται και… σώζουν οι πιλοτές όσους ζουν / διαμένουν σε πολυκατοικία. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποιες παρερμηνείες ανά καιρούς.

