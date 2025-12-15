Ρομπ Ράινερ: Η αυτοβιογραφική ταινία του με τον γιο του για τις προβληματικές σχέσεις τους

Με προβλήματα εθισμού, κατά καιρούς άστεγος ο γιος του σκηνοθέτη στρέφει πάνω τους τις υποψίες για τη δολοφονία των γονιών του.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με ελάχιστα μέχρι στιγμής για τις συνθήκες θανάτου τους να έχουν γίνει γνωστά, πέρα από το γεγονός ότι έφεραν τραύματα από μαχαίρι.

Οι υποψίες στρέφονται στον γιο του ζευγαριού, τον 32χρονο Νικ, αν και επισήμως δεν έχει συλληφθεί ή κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

