“Adventure” KR 2202: Η ΚRAFT Paints ανακοινώνει το Χρώμα της Χρονιάς 2026 που αλλάζει τους κανόνες στο design

Σε μια εποχή που η αισθητική συναντά την ανάγκη για αποσύνδεση και επιστροφή στη φύση, το “Αdventure” KR2202 της KRAFT Paints ανακηρύσσεται το Χρώμα της Χρονιάς για το 2026, έπειτα από ανοιχτή ψηφοφορία του κοινού στη φετινή Έκθεση Οικοδομή.

Επισκέπτες της έκθεσης, όπως interior designers, αρχιτέκτονες, μηχανικοί αλλά και λάτρεις του στυλ και της διακόσμησης, και η εξειδικευμένη ομάδα της KRAFT Paints, επέλεξαν την απόχρωση που εκφράζει περισσότερο τη νέα εποχή στη διακόσμηση και αλλάζει τους κανόνες στο design. Ξεκάθαρος νικητής αναδείχθηκε το “Adventure” KR2022.

Ένα βαθύ, καθηλωτικό μπλε με διακριτικές πράσινες νύξεις, το “Adventure” KR2202 συμβολίζει τη συνάντηση δύο κόσμων: του ωκεανού και της στεριάς. Είναι το σημείο όπου το βλέμμα ταξιδεύει, το μυαλό ηρεμεί και η δημιουργικότητα ξυπνά. Ένα χρώμα που ενσαρκώνει το νέο lifestyle της πολυτέλειας, της ομορφιάς που δεν κραυγάζει αλλά αγκαλιάζει. Σε έναν κόσμο που στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη βιωσιμότητα, το “Adventure” γεννήθηκε από την ανάγκη για ισορροπία και ανάσα, εμπνευσμένο από διεθνείς πρωτοβουλίες προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, από τη μείωση της ρύπανσης μέχρι την αποκατάσταση των παράκτιων περιοχών. Το αποτέλεσμα είναι ένα χρώμα που εκπέμπει ελπίδα, καθαρότητα και σιωπηλή δύναμη, ένα μπλε που δεν ζητά να ανακαλύψεις απλώς νέους ορίζοντες, αλλά να τους προστατεύσεις.

Στον κόσμο της εσωτερικής διακόσμησης, το “Adventure” KR2202 εκφράζει την ανάγκη για σύγχρονη ηρεμία μέσα από φυσικότητα, καθαρές γραμμές και ατμόσφαιρες που ανακουφίζουν. Μέσα από τεχνικές όπως το color drenching, αγκαλιάζει ολόκληρο τον χώρο και δημιουργεί μια αίσθηση ευημερίας και χαμηλόφωνης πολυτέλειας.

Συνοδεύεται ιδανικά από το μεταλλικό, φωτεινό “Silver Lining” KR2700, την ανοιχτή μπλε δροσιά του “Casa del Mar” KR1625, τους απαλούς γήινους τόνους “Golden Fields” KR2047 που λειτουργούν ως ήρεμη βάση, αλλά και το έντονο, statement “Just Terracotta” KR1908, που προσθέτει ενέργεια, ζωντάνια και τη θερμή αντίθεση που κάνει έναν χώρο να “αναπνέει”.

Μαζί, αυτές οι αποχρώσεις συνθέτουν μια παλέτα φυσική, καθαρή, ευέλικτη και απόλυτα επίκαιρη — μια παλέτα που μιλά τη γλώσσα του σύγχρονου design και προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Το “Adventure” KR2202 από την Inspired Collection της KRAFT Paints δεν είναι απλώς ένα χρώμα. Είναι τρόπος ζωής, ένα κάλεσμα να ζήσουμε πιο συνειδητά, να σχεδιάζουμε με φροντίδα και να δημιουργούμε χώρους που αγκαλιάζουν τον άνθρωπο και σέβονται τη φύση. Είναι το μπλε που δεν φοβάται να κοιτάξει μπροστά, το μπλε της εξερεύνησης, της ηρεμίας και της νέας αρχής. Το μπλε που επιλέχθηκε από το ίδιο το κοινό και γι’ αυτό ανήκει σε όλους μας.