Η Alpina παρουσιάζει το νέο Alpiner Extreme Automatic, ένα ρολόι που επαναφέρει την αυθεντική Αλπική ταυτότητα της μάρκας.

Το νέο μοντέλο στεγάζεται σε μία συμπαγή cushion-shaped ατσάλινη κάσα 39 x 40,5 mm, που συνδυάζει αρμονικά την κομψότητα με μία διακριτικά σπορ αισθητική. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο αυτόματος μηχανισμός AL-525, προσφέροντας 38 ώρες ενεργειακής αυτονομίας, ενώ το καντράν με το ανάγλυφο τριγωνικό μοτίβο – φόρος τιμής στα αλπικά σύμβολα της Alpina – φιλοξενεί ένδειξη ημερομηνίας και τρεις κεντρικούς δείκτες.

Η συλλογή Alpiner Extreme Automatic, γνωστή για την εμβληματική σχεδιαστική της ταυτότητα, αναδεικνύεται εδώ μέσα από μία άρτια εκτελεσμένη παλέτα φινιρισμάτων:

• κάθετα σατινέ στη στεφάνη

• κυκλικό σατινέ στην κάσα

• γυαλισμένες ακμές σε κάσα και μπρασελέ

Η προσεγμένη αυτή σύνθεση αποτυπώνει τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της Swiss Made ωρολογοποιίας, συνδυασμένο με την ανθεκτικότητα ενός αυθεντικού ρολογιού για υπαίθριες δραστηριότητες.

Το καντράν με φωσφορίζοντες δείκτες, εξασφαλίζει άριστη αναγνωσιμότητα σε κάθε συνθήκη. Η κορώνα στο 3 φέρει λαστιχένια επένδυση για εύκολο χειρισμό, ενώ το τρίγωνο – εμβληματικό σύμβολο της Alpina – εμφανίζεται στο καντράν, στο αντίβαρο του δευτερολεπτοδείκτη, στην κορώνα και στις βίδες της στεφάνης.

Το ρολόι ολοκληρώνεται με κρύσταλλο ζαφειριού με αντιανακλαστική επίστρωση και αντοχή στο νερό έως 200 μέτρα, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε σύγχρονο τρόπο ζωής – από την πόλη μέχρι τις ορεινές εξορμήσεις.