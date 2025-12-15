Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια: Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι

Είχαν ήδη μία κόρη και θέλησαν ένα δεύτερο παιδί, αλλά η Μπόμπι ΜακΚόχι συνέλαβε... επτάδυμα.

Ήταν 19 Νοεμβρίου 1997, όταν ένα ζευγάρι από την κεντρική Άιοβα, η Μπόμπι και ο Κένι ΜακΚόχι, έγιναν παγκόσμιοι πρωταγωνιστές, καθώς υποδέχτηκαν στην οικογένειά τους τα πρώτα εν ζωή επτάδυμα στον κόσμο.

Το ιστορικό αυτό γεγονός, που αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεκίνησε όταν η Μπόμπι ΜακΚόχι, η οποία είχε ήδη αποκτήσει την πρώτη της κόρη, Μικαέλα, το 1996 μέσω θεραπείας γονιμότητας, χρησιμοποίησε εκ νέου θεραπεία και έμεινε έγκυος σε... επτά έμβρυα.

