Τι είναι το hate-watching και γιατί το συναντάμε όλο και περισσότερο;

Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν μια περίεργη ικανοποίηση όταν διαβάζουν για ένα διάσημο πρόσωπο που αντιπαθούν ή όταν ακούνε ένα podcast που στην πραγματικότητα τους εκνευρίζει ή όταν παρακολουθούν σειρές και ταινίες, οι οποίες δεν τους αρέσει καθόλου. Είναι λες και αυτό το αρνητικότητα να τους τραβάει μέσα της με έναν παράξενα απολαυστικό τρόπο, κάνοντάς τους να θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Γενικά, πάρα πολλοί ασχολούνται με περιεχόμενο που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου (ή μισούν). Αρκεί μόνο να κοιτάξει κανείς το πόσοι φανατικοί hate-watchers υπάρχουν. Το Merriam-Webster ορίζει το hate-watching ως την απόλαυση που αντλεί κάποιος όταν γελά ή ασκεί κριτική σε μια εκπομπή ή ταινία που στην πραγματικότητα δεν του αρέσει.

Εκατομμύρια θεατές, για παράδειγμα, συνεχίζουν να βλέπουν σειρές όπως το Emily in Paris, ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν πως δεν αντέχουν καθόλου τους χαρακτήρες και την υπερβολή. Επομένως, γεννάται το εξής ερώτημα: Εφόσον έχουμε τόσο περιορισμένο ελεύθερο χρόνο (γιατί προφανώς δεν βγάζουμε την ούρα μας απέξω), γιατί τον αφιερώνουμε σε κάτι που δεν μας αρέσει;

