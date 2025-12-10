Εξωφρενικό περιστατικό στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Ξυλοκόπησαν πατέρα μπροστά στον 11χρονο γιο του

Πατέρας ξυλοκοπήθηκε μπροστά στον 11χρονο γιο του, μετά το Παναιτωλικός-Ολυμπιακός.

Μόνο ως εξωφρενικό μπορεί να χαρακτηριστεί το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο μετά το Παναιτωλικός-Ολυμπιακός και είδε το φως της δημοσιότητας από την τοπική αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά ένας πατέρας που συνόδευε τον γιο του στο γήπεδο, δέχθηκε επίθεση και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τρεις άνδρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες...

Το δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας...

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας και της έκθεσης.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι στις 30-11-2025 σε γήπεδο, στο Αγρίνιο, επιτέθηκαν σε άνδρα, που παρακολουθούσε ποδοσφαιρική αναμέτρηση με τον 11χρονο υιό του και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές.

Ο ξυλοδαρμός του παθόντα διαπράχθηκε μπροστά στον ανήλικο υιό του, ο οποίος κατέστη αβοήθητος, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης της σωματικής του ακεραιότητας, καθώς βρέθηκε σε επισφαλές τόπο κερκίδας γηπέδου χωρίς την επιμέλεια ενηλίκου.

Στον παθόντα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιατρό του γηπέδου, ενώ στη συνέχεια μετέβη με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποίησαν τα στοιχεία τριών ακόμη ανδρών, που είχαν εμπλακεί σε περιστατικό αθλητικής βίας την ίδια ημέρα βραδινές ώρες στο Αγρίνιο, κατά το οποίο οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, που παρακολούθησε τηλεοπτικά σε κατάστημα, ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά της οικίας του.