Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει: Χαμός στον αέρα με Τζίμα - Πρετεντέρη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μία ακόμη τηλεοπτική αντιπαράθεση στον «αέρα» του δελτίου ειδήσεων του MEGA είχαν η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης.

Το ειδησεογραφικό δίδυμο που ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν έχει έρθει σε ανοιχτή κόντρα για διάφορα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, βρέθηκε σήμερα να διαφωνεί για το φλέγον ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πρετεντέρης ανέφερε στην Ράνια Τζίμα η οποία επιχείρησε κάποια στιγμή να διακόψει τον μονόλογό του:

«Έχουμε συνέχεια, θα μάθεις, δεν πειράζει...», με την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου να το προσπερνάει και να αναρωτιέται: «Τι μάθημα να πάρουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη; Αυτοί τι μάθημα πήραν από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Καραμανλή;» με τον δημοσιογράφο να απαντάει επιδεικτικά: «Προχωράω παρακάτω...»

Στη συνέχεια η Ράνια Τζίμα αναρωτήθηκε:

«Θυμάσαι εσύ Γιάννη μου ποτέ ευρωπαία εισαγγελέα να έρχεται στη χώρα μας και να λέει οτι αυτό το πράγμα (ΟΠΕΚΕΠΕ) λειτουργούσε ως μια εγκληματική οργάνωση;»

«Ράνια μου, να στο διορθώσω και αυτό»

«Δεν μου το διορθώνεις ΚΑΙ αυτό Γιάννη», απάντησε εμφανώς εκνευρισμένη.

Η καλή η σπόντα, ωστόσο, έμεινε για το τέλος, στο σημείο όπου ο κ. Πρετεντέρης ανέφερε:

«Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε το Μέγαρο Μαξίμου, εγώ μιλάω για εμένα. Οταν μιλάω εγώ, έχω δική μου γνώμη», με την κα. Τζίμα να συμπληρώνει με νόημα: «Επειδή συμπίπτετε, γι' αυτό...»

