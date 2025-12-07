Οι δυο οικογένειες ξεκίνησαν κανονικό πόλεμο στο χωριό Ati του Τσαντ.

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε γάμο στο Τσαντ, όταν ένας καλεσμένος που συμμετείχε σε εορταστικούς πυροβολισμούς τραυμάτισε θανάσιμα τον γαμπρό, προκαλώντας στη συνέχεια εκτεταμένες συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Amdirib, στην περιοχή Batha, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο καλεσμένος έφτασε στον χώρο του γάμου με μηχανάκι και κρατούσε αυτόματο όπλο, το οποίο σήκωσε στον αέρα για να ρίξει πυροβολισμούς ως ένδειξη τιμής προς τον γαμπρό.

