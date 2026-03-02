Πού θα φτάσουν οι τιμές στα καύσιμα: Θα δούμε ξανά βενζίνη στα 2 ευρώ; Ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ στο Reader

Ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές στα καύσιμα, με φόντο τη σύγκρουση στο Ιράν. Πόσο θα φτάσουν η βενζίνη και το πετρέλαιο στην αντλία;

Έντονη ανησυχία για αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχει προκαλέσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ να γίνεται με το «σταγονόμετρο», επηρεάζοντας το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Πώς όμως επηρεάζεται η τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή; Όπως αναφέρει στο Reader.gr, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Θέμης Κιουρτζής, «από την Τρίτη τα διυλιστήρια θα αρχίσουν να περνάνε αυξημένες τιμές».

