Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο

Συνελήφθησαν στην Ουκρανία όπου διέφυγαν αμέσως μετά δύο ύποπτοι με μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων.

Λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία ενός 21χρονου φοιτητή από την Ουκρανία, ο οποίος ήταν γιος του αντιδημάρχου του Χάρκοβο, την περασμένη εβδομάδα στη Βιέννη, έδωσε στη δημοσιότητα η αυστριακή αστυνομία.

Ο νεαρός φοιτητής, βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο του πατέρα του.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σε ένα συγκρότηα κατοικιών στο Donaustadt της Βιέννης. Μία Mercedes κάηκε ολοσχερώς - στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το σώμα του 21χρονου Ντανίλο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός ξυλοκοπήθηκε αρχικά από έναν συμφοιτητή του στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στη συνέχεια φορτώθηκε στη μαύρη Mercedes του πατέρα του και βασανίστηκε. Λίγες ώρες αργότερα, κάηκε ζωντανός.

