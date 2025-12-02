Τα fashion diapers τραβούν την προσοχή. Και δεδομένου ότι λίγα πια μπορούν να προκαλέσουν έκπληξη στη μόδα, η ώρα για αυτά είναι τώρα.

Οι διασημότητες έχουν πλέον αλλεργία στα παραδοσιακά παντελόνια. H Bella Hadid και η Julia Fox εμφανίζονται σχεδόν μόνο με τα εσώρουχα, ενώ τα κορμάκια, τα oversize σακάκια που φοριούνται ως φορέματα και τα διαφανή υφάσματα που αποκαλύπτουν ό,τι φοριέται εσωτερικά φαίνεται πως εδώ και καιρό έχουν γίνει το απόλυτο trend.

