5 χριστουγεννιάτικες παραδόσεις της παιδικής ηλικίας μας, που οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουμε μεγαλώνοντας

Τα Χριστούγεννα δεν είναι ακόμα μία γιορτή του χρόνου: έχουν γεύσεις, μυρωδιές και αμέτρητες αναμνήσεις, που μας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Ο τελευταίος μήνας του έτους είναι εδώ και αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο πέρα απ’ ότι έφτασε η περίοδος των Χριστουγέννων. Οι κούτες άνοιξαν, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα βρήκαν τη θέση τους στο σαλόνι, ενώ και οι δρόμοι φόρεσαν τα γιορτινά τους.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ημέρα των Χριστουγέννων και τα μελομακάρονα γυρίζουν από γραφείο σε γραφείο, είναι λογικό αναμνήσεις των παιδικών χρόνων σου να έρθουν ξανά στο επίκεντρο της σκέψης σου.

