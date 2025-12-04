Eurovision 2026: Βγήκε η απόφαση για το Ισραήλ

Το Ισραήλ θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 2026, όπως αποφασίστηκε σε συνέλευση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 2026, όπως αποφασίστηκε σε συνέλευση των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Αρκετές χώρες είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω της γενοκτονίας που διαπράττει στυη Λωρίδα της Γάζας και στην ευρύτερη Παλαιστίνη, αλλά και των κατηγοριών για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας.

