O παραμυθένιος στολισμός του Λευκού Οίκου με την «υπογραφή» της Μελάνια Τραμπ

Ποια κομμάτια ξεχωρίζουν από τον εφετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου, τον οποίο επιμελήθηκε η Μελάνια Τραμπ, με θέμα «Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά σου».

Η Μελάνια Τραμπ παρουσίασε τον εφετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου και το θέμα της είναι «Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά σου».

Ο στολισμός της αποτίει επίσης φόρο τιμής στα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776 και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

