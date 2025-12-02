O παραμυθένιος στολισμός του Λευκού Οίκου με την «υπογραφή» της Μελάνια Τραμπ
Ποια κομμάτια ξεχωρίζουν από τον εφετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου, τον οποίο επιμελήθηκε η Μελάνια Τραμπ, με θέμα «Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά σου».
Η Μελάνια Τραμπ παρουσίασε τον εφετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου και το θέμα της είναι «Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά σου».
Ο στολισμός της αποτίει επίσης φόρο τιμής στα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776 και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr