Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, μεταξύ άλλων έκανε θετικά σχόλια για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος συμμετείχε επίσης στην κουβέντα.

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Παππάς δήλωσε: «Για να εξηγηθώ δεν θα ισχυριστώ ότι αυτή η κυβέρνση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο αγαπητός συνομιλητής μου Άδωνις Γεωργιάδης δεν εργάζεται πολύ γιατί ομολογουμένως είναι αν όχι ο πιο εργατικός ένας από τους πιο εργατικούς Υπουργούς.

