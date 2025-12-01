Πώς θα αντιδρούσαμε αν κάθε ξένος που συναντούσαμε γνώριζε πού πηγαίνει σχολείο, ποιες δραστηριότητες κάνει, πώς ξυπνά και πώς κοιμάται το παιδί μας;

Μια νέα καμπάνια με διαφήμιση - βίντεο για τα παιδιά στα social media από την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) - που πολλοί αναφέρουν πως θυμίζει τις πρώτες σκηνές από ταινία τρόμου - έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η καμπάνια εστιάζει στους κινδύνους της υπερβολικής δημοσίευσης πληροφοριών και φωτογραφιών παιδιών από τους γονείς τους, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς γονείς ως «τρομακτική», ενώ αρκετοί τόνισαν ότι πρόκειται για «την καλύτερη διαφήμιση» που έχουν δει στο συγκεκριμένο θέμα. Άλλοι σημείωσαν πως τους έκανε να αντιληφθούν για πρώτη φορά πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το online μοίρασμα περιεχομένου.

