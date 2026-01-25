Smart glasses: Άνδρες βιντεοσκοπούν κρυφά γυναίκες στον δρόμο και τις ποστάρουν στο διαδίκτυο για μερικά κλικς

Τα smart glasses μοιάζουν με κοινούς σκελετούς οράσεως και πολλά χρησιμοποιούνται πλέον για την κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Η πρόοδος της τεχνολογίας θα έπρεπε να υπηρετεί την εξέλιξη. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Όμως, στη σύγχρονη κοινωνία μας, φαίνεται να υπηρετεί την κουλτούρα της παρενόχλησης.

Γυναίκες σε όλο τον κόσμο καταγγέλλουν ότι πέφτουν θύματα κρυφής βιντεοσκόπησης από άνδρες που χρησιμοποιούν «έξυπνα γυαλιά» (smart glasses), μετατρέποντας την καθημερινή τους παρουσία σε δημόσιους χώρους σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και χλευασμού στο διαδίκτυο.

Τα smart glasses μοιάζουν με κοινούς σκελετούς οράσεως και πολλά χρησιμοποιούνται πλέον για την κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με σκοπό τα κλικ και το κέρδος στα social media.

