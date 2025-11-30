Το χριστουγεννιάτικο trend διακόσμησης που επέστρεψε το 2025

Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε: οι τάσεις κάνουν κύκλους και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, αλλά και γι’ αυτόν της διακόσμησης.

Κεφάλαιο χριστουγεννιάτικος στολισμός σπιτιού - κάθε χρόνο και μια νέα ιστορία. Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων, που λατρεύουν να υιοθετούν τα decor trends, ανανεώνοντας κάθε φορά τη διακόσμηση του χώρου τους, βρίσκεσαι στο σωστό άρθρο. Η αλήθεια είναι πως φέτος - τουλάχιστον στην πρωτεύουσα - σπίτια και δρόμοι έχουν στολιστεί ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου, βάζοντάς μας σε χριστουγεννιάτικο mood. Σε περίπτωση που - λέω τώρα - βρίσκεσαι στο group εκείνων που περιμένουν τον Δεκέμβριο για να κατεβάσουν τα στολίδια από το πατάρι, έχουμε ένα νέο που - μάλλον - θα σε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.

Αλήθεια, όταν ακούς τη φράση τα «Χριστούγεννα του Ralph Lauren», έρχεται κάτι στο μυαλό σου; Πριν βιαστείς να απαντήσεις αρνητικά, άσε με να σε βοηθήσω: Δεκαετίες πριν, όταν περιμέναμε πώς και πώς να στολίσουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα μαζί με τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, οι περισσότεροι ακολουθούσαμε τα ίδια βήματα. Πράσινο έλατο, κόκκινες και χρυσές μπάλες, πολύχρωμα φωτάκια, χρυσό αστέρι, γιρλάντες και καρό κορδέλες. Απ’ όσα διάβασες, μείνει στο τελευταίο.

