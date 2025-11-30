1kΦ: Xίλιες και μία φωνές!

Ο ράπερ 1kΦ είναι αληθινός MC και έχει… χίλιες φωνές! Ένας ωραίος τύπος που δεν είναι για το hype και το δήθεν…

Οι φωνές του ράπερ… Μία, δύο τρεις, χίλιες και αφήστε ανοιχτό το μέτρημα, το πάτημα, το σταμάτημα, το κράτημα, το αναμάσημα, το αμάρτημα, το παραστράτημα, το ανθρώπινο, κολασμένο άγγιγμα. Ποιος σας είπε ότι ο τύπος που ανεβαίνει στη σκηνή, στέκεται στην πλατεία, στον δρόμο, έχει μία υπόσταση, μία στάση, πραγματοποιεί μία υπέρβαση; Το «μπιτ» δεν σε ρωτάει, σε ζητάει και σε περιμένει να έρθεις με τις φάσεις, τις αντιφάσεις και τις καταστάσεις σου. Άνθρωποι είμαστε και δεν είμαστε τίποτα, είμαστε τα πάντα και είμαστε πουθενά και παντού. Και όπως «τρέχει» η σκέψη μας, η ζωή μας, έτσι «τρέχει» ο λόγος, ο τρόπος, ο ραπ άνθρωπος…

Πάντα αναρωτιέσαι αν το όνομα του ράπερ τον βρήκε ή το βρήκε αυτός. Στον τύπο που παρουσιάζουμε θα ρισκάρουμε την πρόβλεψη, μια και αυτό, με τον τρόπο του, μας είπε μες στην έμπνευση, τη διανοητική απόπειρά μας. Συνεπώς, το 1kΦ βρήκε τον επίδοξο καλλιτέχνη. Διότι αν τον ακούσεις, ξανά και ξανά και αφού ξεκουραστείς πάλι από την αρχή, θα καταλάβεις ότι αυτός ο ράπερ δεν είναι ένας! Είναι μια ζωντανή διαδήλωση, ένα συμπαγές φωνητικό, εκτελεστικό, κίνημα που κρατιέται από τις ρίμες και τα flows. Δεν τον ξέραμε και όμως τον είχαμε στους ραπ ήχους, μνήμες, που κουβαλάμε. Ας σταματήσει για λίγο το σκρατς, η στιγμή κι ας πούμε respect ρε 1kΦ!

Πάμε όλοι μαζί: 1kΦ!



Ας μείνουμε στο ίδιο τέμπο και σαν να είναι όλα λευκά, ιερά, εν αναμονή κολάσιμα. Μέσα από την έμμεση βοήθεια, που κι αυτή άμεση είναι, του φίλου Ογδόντα4 Π.Χ, ανακαλύψαμε τον έναν, τους πολλούς, τους… χίλιους ράπερ που ενώνονται, ελευθερώνονται μέσα από τον 1kΦ. Ο Π.Χ μας μίλησε για το «The Face Off Series» (σ.σ πανελλαδικό project για ανάδειξη νέων MC) και εκεί, στους κριτές, ήταν ο εν λόγω κύριος, ο παλιός, ο πάντα νέος, ο διαχρονικός, ο MC που δίνει λόγο μέχρι και στο «Faces» του Τζον Κασσαβέτη!

Και πάρτε την έκπληξη, το θαυμαστικό, τη στίξη και την -μην το πεις!-, αγέρωχη φύση του λύτη, θύτη, ασταμάτητου ραπ οπλίτη, θεριστή, αλχημιστή, πνευματιστή, battle μαχητή και αφήστε τον να σας παρασύρει στη γνώση, την εντιμότητα και το μάθημα ζωής. Νέοι και νέες μπείτε στην τάξη γιατί τίποτα δεν είναι εντάξει και ακούστε τον παλιό για να τα κάνετε όλα με τακτικό τρόπο και να είστε εν τάξει. Ο παλιός θα είναι πάντα αλλιώς και στο μάθημα των αρχαίων ο νέος και ωραίος. Κρατά το μικρόφωνο ρε μάγκα και πάμε όλοι μαζί 1kΦ, 1kΦ, 1kΦ.

Θα τα ρίξει ευθεία βολή



Το δικό μας outro δεν του αξίζει! Ναι, αλήθεια γράφουμε. Μπέσα! Το κάνουμε, όμως, γιατί πρέπει να δώσουμε το ανάγλυφο στα μονοπάτια που οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτόν. Αν κάνετε τον κόπο και ακούσετε τα δημιουργήματά του, θα αντιληφθείτε ότι η ποικιλομορφία στο ύφος, στην παραγωγή στην παράδοση, στο «μπιτ», δεν είναι μια εύκολη επιλογή, προσφορά από μας. Ο 1kΦ κρατά τις αρχές του είδους που υπηρετεί, δηλαδή αυτές που λένε ότι ο έχων ταξική, κοινωνική, ουμανιστική συνείδηση θα τα ρίξει ευθεία βολή και όλους τους αντιδραστικούς, δήθεν, θα διαλύσει. Ο ραπ λόγος έρχεται από κάτω και από το πλάι και μοιράζει ιδρώτα, έμπνευση, ψυχική ντόπα και φως που καίει. Οι ρίμες και τα flow γίνονται στηρίγματα και σκαπτικά εργαλεία για να βγει από τον λάκκο της επιβολής και να φτάσει στο πεδίο του χρόνου, του χώρου, τους βοής που συντροφεύει καθετί νέο, ζωντανό.

Το ραπ του είναι αυτό που αγαπήσαμε. Καθαρό, μελωδικό, άφοβο, παραδοσιακό, με boom bap, ταχύτητα, προοπτική…. Και επειδή εμείς θέλουμε να πούμε ένα πράγμα, θα πούμε, πριν πούμε ότι το αλάνι αυτό είναι ενεργό από το 1999, ότι είναι χαμηλών τόνων, κι ας δικαιώνει το «μεγατόνων», και έχει δώσει άλμπουμ όπως τα «Όρκος Αίματος», «Συνειδητο-ποίηση». Εδώ δεν υπάρχει hype και φίλτρα. Εδώ υπάρχει αλήθεια και αυτό που θέλουμε να πούμε: ακούστε τον 1kΦ!

*O 1kΦ σε Spotify, YouTube

