Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Σταμάτησαν Γιαπωνέζα τραγουδίστρια επί σκηνής

Η Μάκι Οτσούκι του One Piece σταμάτησε να τραγουδά στη σκηνή καθώς επιδεινώνονται οι σχέσεις Ιαπωνίας–Κίνας.

Η διακοπή της εμφάνισης της Μάκι Οτσούκι στη Σαγκάη – και μάλιστα επί σκηνής - αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά ακυρώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων που εμπλέκουν την Κίνα και την Ιαπωνία, τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας.

Η τραγουδίστρια Μάκι Οτσούκι, γνωστή για το τραγούδι τίτλων του δημοφιλούς άνιμε One Piece, αναγκάστηκε να διακόψει την εμφάνισή της στη Σαγκάη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας μάνατζμεντ της. Η Οτσούκι επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες από την Παρασκευή στο Bandai Namco Festival 2025 στη μεγάλη κινεζική πόλη. Όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της το Σάββατο, «αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα την εμφάνισή της λόγω αναπόφευκτων συνθηκών», παρότι ήδη βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr