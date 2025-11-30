Η Στεφανί Πίπερ εντοπίστηκε στραγγαλισμένη σε δάσος στη Σλοβενία, με τον πρώην σύντροφό της να ομολογεί και να οδηγεί την αστυνομία στο σημείο όπου άφησε το πτώμα της.

Η υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας της influencer Στεφανί Πίπερ συγκλονίζει την Αυστρία και τη Σλοβενία. Η 31χρονη influencer από το Γκρατς βρέθηκε στραγγαλισμένη σε δάσος της Σλοβενίας, αφού ο πρώην σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου εγκατέλειψε το σώμα της. Το χρονικό της εξαφάνισης, τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα σε λίγες ώρες και το καμένο αυτοκίνητο του υπόπτου συνέθεσαν μια υπόθεση που συγκλονίζει εδώ και μέρες τις δύο χώρες.

Η εξαφάνιση της Πίπερ δηλώθηκε όταν δεν εμφανίστηκε σε φωτογράφιση τη Δευτέρα, ενώ είχε διασκεδάσει με φίλους το προηγούμενο βράδυ. Φίλοι και συνεργάτες ανησύχησαν αμέσως, καθώς η influencer θεωρούνταν επαγγελματίας και ιδιαίτερα συνεπής. Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της στο Γκρατς, όπου βρήκε τον σκύλο της μόνο του και το κινητό της απενεργοποιημένο.

Τα κομμάτια του παζλ

Ο φωτογράφος που θα συνεργαζόταν μαζί της εκείνη την ημέρα πήγε στο σπίτι της, όπου συναντήθηκε τυχαία με τον πρώην σύντροφό της, τον 31χρονο Πίτερ Μ. Παρά το γεγονός ότι ο άνδρας τον άφησε να μπει στο κτίριο, η συμπεριφορά του φέρεται να ήταν αρκετά περίεργη για να προκαλέσει ανησυχία. Ο φωτογράφος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν γρήγορα στο σημείο βρήκαν το κινητό της Πίπερ πεταμένο σε θάμνους κοντά στο διαμέρισμά της, ενώ γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν «δυνατούς θορύβους» το πρωί της εξαφάνισής της. Λίγο αργότερα, οι Αρχές βρήκαν και τα τελευταία μηνύματα της influencer προς φίλη της, όπου έγραφε: «Υπάρχει ένας τύπος στην είσοδο, μια σκοτεινή φιγούρα. Με τρομάζει». Τα μηνύματα αυτά ήταν οι τελευταίες λέξεις που έστειλε.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην σύντροφός της είχε εντοπιστεί ήδη στη Σλοβενία, κοντά στο καμένο αυτοκίνητό του έξω από καζίνο στη Šentilj. Όταν συνελήφθη, δεν έδωσε καμία εξήγηση για το φλεγόμενο όχημα.

Η ομολογία και η φρίκη στο δάσος

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung, κατά την ανάκριση ο Πίτερ Μ. φέρεται να ομολόγησε ότι στραγγάλισε τη Στεφανί και οδήγησε τους αστυνομικούς στο απομονωμένο σημείο του δάσους όπου είχε κρύψει το σώμα της. Παράλληλα, η αστυνομία έχει συλλάβει και τον αδελφό του, καθώς και τον πατριό του, διευρύνοντας την έρευνα για πιθανή συμμετοχή ή συγκάλυψη.

Η μητέρα της influencer είχε απευθύνει έκκληση μέσω social media, ανακοινώνοντας ότι θα δώσει χρηματική ανταμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία. Όμως, η κατάληξη ήταν τραγική.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην Αυστρία όσο και στη Σλοβενία, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον σε βάθος τα κίνητρα και τις κινήσεις του δράστη τις τελευταίες ημέρες πριν το έγκλημα.

