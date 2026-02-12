Διάδοχος στα 13: Ποια είναι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που εμφανίζεται ως η επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

Η Σεούλ εκτιμά ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ήδη επιλέξει τη 13χρονη κόρη του ως διάδοχο, ενισχύοντας τη δυναστική συνέχεια του καθεστώτος.

Η Βόρεια Κορέα μπορεί να μην ανακοινώνει διαδόχους με δελτία Τύπου, αλλά το κάνει με εικόνες. Και οι εικόνες των τελευταίων μηνών δείχνουν κάτι που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητο: μια έφηβη στο επίκεντρο της εξουσίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει περάσει από το στάδιο της «εκπαίδευσης» στο στάδιο του «ορισμού διαδόχου» για την κόρη του, Κιμ Τζου Αε. Είναι το μοναδικό παιδί του που έχει εμφανιστεί δημόσια και η παρουσία της σε όλο και περισσότερες κρατικές εκδηλώσεις δεν θεωρείται πλέον συμβολική.

Η πολιτική των εικόνων

Η Τζου Αε εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2022, κρατώντας το χέρι του πατέρα της μπροστά σε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο. Από τότε τη βλέπουμε δίπλα του σε στρατιωτικές παρελάσεις, σε επισκέψεις σε μονάδες, ακόμη και σε ταξίδι στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειώσουμε, πως στη Βόρεια Κορέα η θέση σε μια φωτογραφία δεν είναι ποτέ τυχαία. Το γεγονός ότι περπατά δίπλα του και όχι πίσω του, ότι στέκεται στο ίδιο ύψος στο κάδρο και ότι εμφανίζεται σε κομβικά γεγονότα, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα διαδοχής.

Βουλευτές στη Σεούλ, επικαλούμενοι ενημέρωση της NIS, ανέφεραν ότι συμμετέχει πλέον ακόμη και σε συζητήσεις πολιτικής, κάτι που την τοποθετεί de facto ως δεύτερο πρόσωπο στην ιεραρχία.

Μια δυναστεία που συνεχίζεται

Η εξουσία στη Βόρεια Κορέα έχει περάσει από τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ. Ο Κιμ Ιλ Σουνγκ στον Κιμ Γιονγκ Ιλ και από εκεί στον Κιμ Γιονγκ Ουν. Η ανάδειξη της Τζου Αε θα σηματοδοτούσε την τέταρτη διαδοχή.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο ηγέτης έχει και μεγαλύτερο γιο, αλλά δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Στο καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ, η δημόσια εικόνα ισοδυναμεί με πολιτική ύπαρξη. Όποιος δεν φαίνεται, απλώς δεν μετρά.

Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι μιλάμε για μια κοινωνία βαθιά πατριαρχική. Η πιθανότητα γυναίκας ηγέτιδας θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα απίθανη, ωστόσο, η ισχυρή θέση της Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφής του ηγέτη, δείχνει ότι το καθεστώς μπορεί να προσαρμόζει και να επανακαθορίζει τους κανόνες όταν πρόκειται για τη δυναστεία.

Γιατί τώρα;

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι το εξής: γιατί ένας σχετικά νέος ηγέτης, που δεν εμφανίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, θα ορίσει διάδοχο τόσο νωρίς και μάλιστα ένα παιδί.

Η απάντηση βρίσκεται πιθανότατα στη φύση του συστήματος. Η σταθερότητα στη Βόρεια Κορέα ταυτίζεται με τη συνέχεια της οικογένειας Κιμ. Η πρόωρη ανάδειξη διαδόχου λειτουργεί ως μήνυμα προς την ελίτ και τον στρατό ότι η γραμμή διαδοχής είναι κλειδωμένη.

Ταυτόχρονα, η δημόσια παρουσία της Τζου Αε «μαλακώνει» την εικόνα του καθεστώτος προς το εσωτερικό, παρουσιάζοντας ένα πιο «φιλικό» πρόσωπο της εξουσίας.

Το αν μια 13χρονη μπορεί κάποτε να κυβερνήσει μια πυρηνική δύναμη είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαδέχθηκε τον πατέρα του, πολλοί πίστεψαν ότι θα ανοίξει τη χώρα. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σταθερό μοτίβο στη Βόρεια Κορέα: αλλάζουν τα πρόσωπα, όχι το σύστημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ