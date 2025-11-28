Πού και πότε εξημερώθηκαν οι γάτες

Oι γάτες εξημερώθηκαν πολύ πιο αργά από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα τονίζουν οι επιστήμονες.

Ως γνήσια αιλουροειδή, οι γάτες...πήραν το χρόνο τους μέχρι να αποφασίσουν πότε και πού θα δημιουργούσαν δεσμούς με τους ανθρώπους. Σύμφωνα με νέα επιστημονικά στοιχεία, η μετάβαση από άγριο κυνηγό σε χαϊδεμένο κατοικίδιο συνέβη πολύ πιο πρόσφατα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως - και σε διαφορετικό μέρος.

Μια μελέτη οστών που βρέθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους υποδηλώνει ότι οι γάτες ξεκίνησαν τη στενή τους σχέση με τους ανθρώπους μόλις πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια, και στη βόρεια Αφρική όχι στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πανταχού παρούσες, φτιάχνουμε τηλεοπτικά προγράμματα γι' αυτές και κυριαρχούν στο διαδίκτυο», δήλωσε ο καθηγητής Γκρέγκερ Λάρσον του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Αυτή η σχέση που έχουμε με τις γάτες τώρα ξεκινά μόνο πριν από περίπου 3,5 ή 4.000 χρόνια, αντί για 10.000 χρόνια»

